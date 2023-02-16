В Германию за 2022-й год прибыло больше беженцев из Украины, чем суммарно из Сирии, Афганистана и Ирака за 2014-2016 годы.

Об этом сообщает Федеральное статическое управление Германии.

После 24 февраля в Германию прибыли 1,1 млн украинцев, 68% из них - в первые три месяца.

Из них на родину вернулись 139 тысяч, то есть, число украинских беженцев в Германии сейчас - 962 000 человек.

Для сравнения - в 2021 году было зарегистрировано около 13 тысяч прибытий из Украины и 6000 отъездов обратно.

Ранее мы писали, что в Германии призвали к равномерному распределению украинских беженцев по всему Евросоюзу.

Также сообщалось, что из-за притока украинцев население Германии выросло до рекордно высокого уровня в 84,3 млн человек в 2022 году. Рост был зафиксирован после стагнации в течение последних трех лет.

Кроме того, мы писали, кем и на какие зарплаты устраиваются наши беженцы в Германии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

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