В украинском ТикТок и прочих соцсетях в последнее время появляется огромное количество видео о жизни украинских беженцев в Канаде.

Об этом направлении для миграции куда меньше пишут в СМИ, чем о Европе, но, тем не менее, для многих в последнее время оно выглядит весьма привлекательно. По крайней мере, на первый взгляд.

Уже больше 100 тысяч украинцев выехали в Канаду по программе для беженцев, однако некоторые из них разочаровались и собираются назад в Европу.

Часть людей поманили за океан бесплатные билеты от благотворительных канадских фондов (но их еще надо "словить", как в лотерее), других привлекли высокие "подъемные" от правительства в 3 тысячи канадских долларов (82 тысяч гривен) на взрослого и вдвое меньше на ребенка. Их еще называют "3 тысячи Джастина" (Джастин Трюдо - канадский премьер). Но это единовременная выплата (причем выдают ее не сразу, оформление занимает некоторое время), и по факту ее хватает на месяц-два - оплату жилья, счетов и еду.

Селят на первое время в отеле или хостеле (от двух дней до двух недель, зависит от города и региона). Дальше нужно искать жилье самим, а это сложно и дорого (от 1,5 тысяч канадских долларов - около 40 тысяч гривен). И в целом жизнь в Канаде очень недешевая. Работу тоже нужно поискать, а без знания языка шансы сильно падают.

В итоге многие оказались разочарованы "канадским вояжем", а в соцсетях даже появился целый тренд, где украинские беженцы делятся своими впечатлениями о жизни в Канаде, со многими негативными отзывами. Часть, впрочем, настроена позитивно и говорит о преимуществах, таких как стабильность и высокий уровень жизни.

Узнавали, почему украинские беженцы массово едут в Канаду, как их там принимают и что они думают о жизни в этой стране.

Сразу 200 тысяч гривен за аренду

Программа CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel), Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки, открылась в конце мая прошлого года. Она позволяет украинским беженцам жить, работать, учиться, лечиться в Канаде три года (с перспективой подачи на постоянное место жительства). Заявки принимают до 31 марта этого года, продолжат ли программу, пока неясно.

Бесплатные билеты удается получить немногим, тут как повезет.

"Их невозможно взять. Мы пытались, но в итоге, с пересадками, купили за свои деньги из Польши до Торонто. Нам они вышли за 2 тысяч долларов на семью из двух взрослых и ребенка", - рассказывает нам киевлянка Валентина Козловская, которая сейчас живет в Торонто.

В аэропорту на паспортном контроле ставят печать о разрешении на работу (некоторые жалуются, что ждать оформления нужно пару часов). В некоторых городах в аэропортах есть отделения Красного креста, где могут выдать симки для телефона и помочь с поселением на первые дни.

Дальше нужно открыть счет в банке, подать заявку на присвоение необходимого для работы номера социального страхования (SIN), оформить медстрахование (лечение бесплатное, но на качество медицины многие жалуются) и подать на выплату. Также в городах есть центры помощи иммигрантам, но там могут подсобить разве что с оформлением документов и записать на курсы английского.

А потом начинается квест с поиском жилья. Чтобы снять квартиру, нужна выписка из банка с движением на счете, работа или оффер (предложение от работодателя) и оплата за три месяца вперед и депозит размером в месячную аренду. То есть нужно сразу выложить 6-8 тысяч канадских долларов (170-200 тысяч гривен).

Кстати, большинство квартир в Канаде сдается без мебели, то есть украинцев ждут дополнительные расходы при съеме.

Вот что рассказали о своих первых впечатлениях от Канады украинцы в ТикТок.

Пользовтаель под ником Troubleman из Мариуполя не советует ехать в Канаду семейным парам с маленькими детьми.

"Даже не думайте приезжать, если вы не знаете языка, у вас семья, ребенок, жена, которая не планирует работать. Если вы живете в Европе, кое-как устроились там на каком-то бесплатном жилье, устроились на работу, сидите там и считайте за счастья, вообще не суйтесь сюда, даже не думайте. Потому что без языка вы будете только "стоять на лопате". Даже если вы будете брать еду в фуд-банках, вам все равно не будет хватать. Квартиру, если это крупные города, вы не снимите, от слова совсем. Это нереально. За полгода надо проплачивать, и то еще будут носом крутить сдавать вам или не сдавать. Английский язык вы должны знать обязательно хотя бы на базовом уровне. Если вы даже слова не знаете, вообще не думайте сюда соваться, вы здесь пропадете, работать будете, я же говорю, только "на лопате" - что-то копать, грузить, таскать, стирать, носить мусор. Это будет ваш уровень. Я рекомендую ехать только молодым девушкам, парням, молодым парам, которые оба собираются работать. Которые даже если не знают английский язык, но настроены его выучить и имеют мотивацию чего-то достигать. Должно быть желание покорять новые высоты. А если вы семья и сидите в безопасной зоне, вам сюда ехать не надо", - говорит мужчина.

Алину Ивенко из Одессы говорит об "отсталости" Канады.

"Мы все выросли на фильмах, где Америка и Канада показаны как процветающие страны, все такое новомодное и нафаршированное. И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на 10 лет назад. Многие канадцы все еще пользуются уличными дисковыми телефонами, местные карты и оплаты по сравнению с "Монобанком" очень отстают. Кафе не такие новомодные и современные, как в Украине. Здесь кафешки - это просто кирпичные стены, кофейная стойка, столики, стульчики и все. Кафешки друг от друга особо не отличаются. Да, есть какие-то классные заведения, но очень мало и их надо еще поискать. Канадцы все еще пишут и шлют бумажные письма, все еще пользуются оплатой чеками. Первый раз такое вижу, думала, что все можно сделать по карте, но нет. Я - тату-мастер, и в Украине часто работала с продукцией американских фирм, но в Канаде, хоть она по соседству, их не найти, о них даже и не слышали. И что касается сферы красоты - здесь огромное поле для развития. В Украине в этом смысле все развито на 10 лет вперед. Возможно, наши девочки воспользуются этим и откроют классные салоны", - говорит Алина.

Анастасия Муар жалуется на высокие налоги и архаичную банковскую систему.

"Первый совет - не ехать зимой, очень холодно. Мы приехали в -20. Хотя в целом я бы не сказала, что тут холоднее, чем в Украине, но зимний период длится 8 месяцев. Второе - есть такой сайт, где раздают бесплатные билеты в Канаду. Не знаю, как их раздают, потому что мы два месяца пытались их получить, но не вышло. Пишут, что все раздали в одну секунду. Мы купили билеты сами, но все-таки сэкономить 2 тысячи долларов было бы очень неплохо. Дорога - это ад, мы летели из Анталии 27 часов. В аэропорту Канады сразу не дают work permit (разрешение на работу), как говорят, мы ждали четыре часа. На следующий же день мы уже поехали оформлять документы. Канада - это действительно страна, которая дает миллион возможностей. Но в то же время тут очень медленная банковская система, которая застряла в далеком прошлом. А самое болезненное - огромные налоги на все. Это большой процент налогов с зарплаты и налоги на все, что вы покупаете. А еще обязательные чаевые в заведениях - 15-20%, их просят даже таксисты и курьеры", - поделилась Муар, которая живет в Калгари, провинция Альберта.

Валентина Косюк из Кривого Рога приехла в Канаду минувшим летом с мужем и 12-летней дочкой, устроилась работать кондитером в пекарню в городе Сарния под Торонто, на границе с США, и в целом довольна. До этого семья жила три года в Польше.

"В Украине у меня была сезонная работа, без постоянного заработка. То деньги есть, то нет. Отложить сложно. Когда переехала в Киев, нашла постоянную работу. Вставала рано утром и поздно вечером возвращалась, поужинала и спать. На общение с семьей времени не было. В Польше другая ситуация. Там есть постоянная работа, заработок. Рано встаешь на работу (в 3-4 утра, даже в 2 ночи), работаешь 8-10 часов, но опять приходишь домой, ужинаешь и спать, потому что очень рано вставать. В Канаде, говорят, нужно пахать, чтобы хорошо зарабатывать. Но я что в Польше пахала, что в Канаде - одинаково. Но в Канаде мой рабочий день начинается в 8 утра. Я нормально высыпаюсь, работаю 8 часов, прихожу домой в 4-5 дня, и потом у меня куча времени. На спортзал есть силы, на то, чтобы провести время с семьей. Спать ложусь в 11-12 ночи и высыпаюсь. По зарплате - так же, как и в Польше - хватает на жилье, одежду, питание и даже отложить, если работают муж и жена. Для поиска работы советую завести странички на Indeed и LinkedIn с резюме и выкладывать фото и видео своих работ. Надо подписаться на местных рекрутеров, на Amazon, они постоянно публикуют вакансии - и слать свои резюме. Также ходите в компании лично со своими резюме. Очень часто проводят ярмарки вакансий".

"Лучше иметь сбережения и знакомых"

Опрошенные "Страной" украинцы советуют ехать в Канаду со сбережениями.

"Лучше чтобы было 5-10 тыс. долларов на человека, а также желательно иметь родственников или знакомых, у которых можно перекантоваться первое время. А если приехать "пустому", то и три тысячи от Джастина не спасут. Также лучше знать английский (или французский, зависит от региона). Без языка приличную работу не найти. Да и с языком тоже непросто устроиться куда-то, кроме как на уборку, в кафе или на ферму. Как и везде, нужны знакомства и связи, "нетворкинг", как тут говорят. В целом многое зависит от специальности и стажа, уровня владения языком. Не надо ехать сюда, полагаясь на авось, а особенно в дорогие локации вроде Ванкувера, Торонто, Монреаля. Без языка, без планов, без профессии, без финансовой подушки. Наугад, типа "мне повезет, найду жилье и работу". А на самом деле с жильем все очень сложно и дорого и с работой не на минималку совсем нереально", - рассказывает "Стране" Галина Федив, которая приехала в Канаду в октябре с двумя детьми и пока живет у родственников.

В Украине она была предпринимателем, а в Канаде устроилась на кухню в кафе и получает после вычета налогов около 2 тысяч канадских долларов (55 тысяч гривен).

Многие жалуются на дороговизну, даже по сравнению с богатыми странами Европы. Особенно в крупных городах, таких как Торонто.

"За то, что потратишь в Канаде, в Торонто, за два месяца, в Киеве можно жить полгода. Цены, налоги, такси, жилье - космос. Но все зависит от приоритетов. Лучше ехать парой, и чтобы работали и муж, и жена, иначе не вытянуть", - делится в соцсетях киевлянка Татьяна, которая уехала в Торонтно.

"Считали тут с брокером, и вышло, что семейный годовой доход должен быть в 90 тысяч канадских долларов (2,5 млн грн) после выплаты налогов (брутто - 120 тыс. дол.). То есть около 7 тыс. долларов в месяц (муж и жена), это около 200 тыс. грн. Тогда хватит, чтобы платить за ипотеку (или снимать квартиру) и кредит на машину (а без нее, с огромными канадскими расстояними и плохо развитым и дорогим общественным транспортом, никак), покупать одежду и еду, ездить раз в год в отпуск. У кого маленькие дети - еще сложнее. Садики дорогие, по 500-600 долларов в месяц, еще и место надо найти. Вот и получается, что мама сидит с ребенком, а отец работает. И еле дотягивают до зарплаты, все в долгах. А учитывая, что из Украины в основном выехали женщины без мужей, вдойне сложнее. Еще момент - некотоые работодатели не берут на работу, узнав, что у нас виза на три года, дескать, нет гарантии, что мы останемся в Канаде", - делится украинка Оксана, которая поселилась в Альберте.

Переехавшие в Канаду украинцы не советуют ехать в крупные города.

"В Торонто и всех его пригородах - низкое наличие жилья на сьем вообще. А по ценам это один из самых "неподъемных" городов Северной Америки. Поэтому поначалу лучше рассматривать города\посёлки как можно дальше от Торонто, и возможно даже других провинциях - там и цены, и конкуренция будут ниже. В относительно отдаленных городках разных провинций качество жизни вполне сравнимо с крупными городами (и в чём-то может даже быть лучше), просто темп\возможности немного иные - но разумеется, нужно иметь в виду также и ваши возможности по дальнейшему трудоустройству. На фермах в глубинке дают и работу, и жильё. Работадатель ещё может и с оформлением документов помочь. Я так устроилась, довольна. Еда по местным меркам недорогая, около 500 долларов в месяц. Страна со стабильной экономикой, люди доброжелательные, природа красивая. Правда, зима холодная", - говорит нам харьковчанка Ирина Костенко.

Полдня в очереди к врачу и социализм

Среди частых нареканий украинцев в Канаде - медицина.

"Чтобы попасть к врачу, можно ждать месяц. А в больнице скорой помощи я с сыном с температурой больше 40 прождала 8 часов на стульях. В Украине можно и к специалисту на прием попасть, и анализы сдать за один день. Тут все очень медленно. Будто я попала назад в 90-е. И так повсюду. Интернет-банкинг плохо развит. Я думала, что Канада такая продвинутая, а оказалось мы до войны (да даже и сейчас) на голову выше. Еще здесь ужасные салоны красоты - дорогие и некачественные. Местные ходят делать ноготочки к филиппинкам, за 40 баксов, но там качество еще хуже", - жалуется киевлянка Вероника, которая выехала в Торонто.

"Медицинская система в Канаде очень запутана. Имеются государственные и частные клиники, очень дорогие и за ваш счет. Анализы - только по направлению. Просто так пойти и сдать анализы не сможете даже за деньги. К врачу попадете, но это займет много времени. Если у вас серьезная ситуация, то вам придется самой идти в скорую. Если нужна частная консультация, например, окулиста, это может быть дорого (500-600 долларов). Молчу уже про стоматологов, пломба стоит 150-300 долларов, коронка - 1,5 тыс.", - добавляет Козловская.

Украинцы рассказывают, что многое также зависит от провинции.



"В Квебеке, в Монреале, который считается самым европейским городом Канады (это также, пожалуй, самый многонациональный город, из-за французского языка здесь - пол-Африки, Франции, Гаити). Тут - социализм, поэтому самое дешёвое и доступное образование, детские сады, существует кооперативное либо дотационное жильё для тех, кто проходит по критериям, за изучение французского языка платят, опять-таки при определённых условиях. Благодаря французскому языку здесь мало китайцев (в отличие от того же Торонто), таким образом, недвижимость для покупки остаётся доступной в соотношении цена-качество. Достаточно хорошо развит общественный транспорт. Опять - тут социализм, но идут к коммунизму. Всё очень похоже на модернизированный совок, что сильно радует. Квебек как город чудесный. Наверное, ещё даже больше европеизированный, чем Монреаль. Квебек - очень туристический, туда круглый год едут из всей Канады и США. Все сервисы работают хорошо. Производств в самом городе нету, они находятся дальше, если говорить о заводах и фабриках. Добираться туда - нужна машина, но заплатят больше, а растрат, скажем, на жильё получится меньше. Иммигрантов тоже меньше, но они есть и там, у них тоже всё хорошо. Там точно так же есть организации, помогающие в адаптации. Кто не боится работать, летают вахтовым методом на север, там очень хорошо платят. Например, на распилке леса зарабатывают по 6 тысяч канадских долларов в месяц (160 тыс. грн)", - делится киевлянка Наталья Гнатюк.

Сколько получают в разных отраслях

Без языка можно устроиться на уборку, няней (обычно в русскоязычную семью) и посудомойщиком. Зарплата на "простых работах" в среднем 2 тысяч канадских долларов на руки (около 1,5 тысячи долларов США или 55 тысячи гривен). Но так как сейчас в Канаду едет много людей без знания языка, то возможность устроиться на такие позиции снижается с каждым месяцем.

Также без языка берут на фермы (те же 2 тысячи долларов), мужчин - на стройки и лесопилки. На стройках и лесопилках зарплата выше - 4-5 тысяч канадских долларов (137 тысяч гривен), но нужно пройти несколько недель обучения без отрыва от производства).

"Рабочий день начинается в 5 утра, заканчивается в 3 дня. Один выходной в неделю. На ферме меня поселили в коттедж на 6 человек, там есть новое постельное белье, посуда, все для готовки. Так что проблема с поиском жилья решилась сразу (за проживание в коттедже вычитают 200 долларов). После всех расходов у меня остается тысяча канадских долларов. Правда, ближайший супермаркет - за 5 километров, автобусы не ходят, так что купила велосипед", - делится с нами киевлянка Евгения Лысенко, которая в Украине работала учителем, а в Канаде устроилась на молочную ферму, ухаживает за животными.

Харьковчанка Людмила Прокопчук по профессии портная, устроилась на швейную фабрику, тоже получает около 2 тысяч долларов.

"Хорошие портные, швеи могут найти работу. В каждом городе есть свадебные салоны, где надо подшить-подогнать. Но и тут все зависит от провинции. Часто ищут на подшив магазины одежды, но это не постоянная работа, по часам и стоит копейки. Иногда мыть полы гораздо выгодней. Небольшие подшивочные забиты или китайцами, или итальянцами, тоже копейки. Иногда ищут лохов за три копейки (еще хуже, чем китайцы платят). Индивидуальный пошив непопулярен - тут полно одежды из Китая, Индонезии, Бангладеш и прочих стран с дешевой рабочей силой. В Виннипеге есть ещё одна фабрика по пошиву дубленок. В Монреале, например, большинство пошивочных фабрик закрыли ещё лет 10 назад. Те, что остались, то там латиноамериканская мафия и если вы и на испанском не говорите, вас просто сожрут. Cirque du Soleil часто нанимает швей для пошива костюмов (но со знанием языка). Как вариант можно заняться изготовлением аксессуаров, ручной работой на заказ через Etsy, интерьерным текстилем. Все это снимать на видео и выкладывать на Ютуб на свой "хендмейд" канал. А вот пошив штор здесь не в ходу, они не в моде и никому не нужны", - рассказывает Прокопчук.

Рекрутер из канадского агентства по подобору кадров Оливер Мур рассказал нам, на какие зарплаты могут рассчитывать специалисты в разных отраслях (далее - в канадских долларах в месяц, до вычета налогов).

Иммигрантам легко устроиться на доставку и на склады (2,5 тыс. дол - 70 тыс. грн), при наличии прав и опыта дальнобойщиком (2,5-3,5 тыс. дол).

Бухгалтер получает 4 тыс. 800 дол (130 тыс. грн)

Секретарь в приемной - 2 тыс. 700 дол (73 тыс. грн)

Офис-менеджер - 4 тыс. дол (110 тыс. грн)

Менеджер по кадрам - 6-7 тыс. дол (160-190 тыс. грн)

Кассир в супермаркете - 2 тыс. дол (55 тыс. грн)

Графический дизайнер - 4 тыс. дол (110 тыс. грн)

Чтобы устроиться в школу или детсад помимо отличного знания языка нужно иметь местные лицензии или ученые степени.

Воспитатель в детсаду - 3 тыс. 200 дол (88 тыс. грн)

Учитель - 3 тыс. 500 дол (95 тыс. грн)

Профессор - 9 тыс. дол (250 тыс. грн)

Преподаватель ВУЗа 4 тыс. дол (110 тыс. грн)



В Канаде очень ценятся квалифицированные рабочие и специалисты, поэтому зарплаты в сфере в сфере строительства и технического обслуживания достаточно высокие и составляют в среднем 4,5-5 тыс. долларов (120-140 тыс. грн). Это такие специальности, как механик, электрик, электросварщик, монтажник, сантехник, плотник, маляр.

Одна из самых востребованных профессий в Канаде - инженеры, они получают 6-7 тыс. дол (170-190 тыс. грн). Также хорошо зарабатывают работники финансовой индустрии (в среднем 6 тыс. дол).

А вот работники сферы общественного питания не могут похвастаться высокими заработками. Даже квалифицированные шеф-повара зарабатывают по местным меркам не очень много (около 3 тыс. дол - 82 тыс. грн), не говоря уже об обслуживающем персонале (бармен - 2 тыс. 300 дол - 63 тыс. грн, работник кухни - 2 тыс. 600 дол - 72 тыс. грн).

Очень престижны профессии врача и юриста, но медицинское и юридическое образование стоят дорого. Медсестра получает 6,5 тыс. дол (180 тыс. грн), практикующий врач - 8,5 тыс. дол (230 тыс. грн), адвокат - 8-9 тыс. дол (220-250 тыс. грн), юрисконсульт - 10 тыс. дол (280 тыс. грн).



При этом нужно учитывать, что для того, чтобы работать по квалифицированной профессии или специальности, нужно пройти аттестацию в провинциальном или территориальном органе той юрисдикции Канады, куда вы переезжаете. К таким профессиям относятся плотники, электрики и сантехники, а также архитекторы, фармацевты и врачи.

Некоторые процессы переквалификации могут быть сложными. Например, чтобы получить лицензию врача, Медицинский совет Канады должен присвоить вам квалификацию, называемую лицензиатом Медицинского совета Канады. Чтобы получить эту квалификацию, вы должны представить доказательства того, что вы окончили медицинское учебное заведение, включенное во Всемирный справочник медицинских учебных заведений, с отметкой спонсора о том, что это приемлемое медицинское учебное заведение в Канаде.

Затем вы должны получить проходной балл на квалификационном экзамене Медицинского совета Канады и предоставить доказательство прохождения 12-месячной клинической последипломной медицинской подготовки. Как только вы станете лицензиатом, вам потребуется сертификат Коллегии семейных врачей Канады или Королевского колледжа врачей и хирургов Канады - тогда вы сможете подать заявление на получение лицензии врача в вашей провинции или территории.