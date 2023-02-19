В последнее время активизировались перекупщики авто на украинских номерах по всей Европе.

В профильных группах наших беженцев в соцсетях - масса объявлений о "выкупе авто на украинской регистрации". Обещают "быструю сделку" и "деньги на руки".

Многие наши беженцы, которые сейчас живут в Европе, и сами ищут возможность продать машину. Одним нужны деньги, другие опасаются, что им придется перерегистрировать авто на местный учет и платить налоги, а это, по словам руководителя компании Autoconsulting Олега Омельницкого, "может быть сумма, сопоставима со стоимостью самого авто". Кстати, аргумент о "приближении времени "Ч" - когда придется ставить машину на европейский учет, активно эксплуатирую скупщики авто, разогревая панические настроения среди наших водителей.

И предлагают выкупить "проблемный" автомобиль с дисконтом, но за "живые" деньги.

"Например авто, рыночная стоимость которых - 4-5 тысяч долларов скупают по тысяче", - говорит Омельницкий.

Мы связались со скупщиков авто Константином, предложив на продажу авто BMW 3 серии 2016 года в хорошем состоянии и с небольшим пробегом. По легенде, машина находится в Италии. Он сказал, что рыночная стоимость такого автомобиля в Украине- 14 тысяч долларов (на самом деле - порядка 17 тысяч), но он готов дать 10 тысяч. При этом обещал привести наличку, а для переоформления авто на нового собственника ему, якобы, нужны, только "фото документов".

"В Украине мы сами перерегистрируем через наших людей", - сказал нам Константин. Хотя, по законодательству, снять авто с украинского учета может либо собственник, либо его доверенное лицо (при наличии нотариально заверенной доверенности). То есть, судя по всему, скупщики уже наладили схему быстрого переоформления машин в Украине.

Разбирались, нужно ли украинцам переоформлять свои автомобили на европейские номера, сколько это стоит, и имеет ли смысл отдавать машину за копейки скупщикам.

"За авто предлагают тысячу долларов"

Многие украинские беженцы уехали в Европу на своих авто. И буквально в течение первых месяцев после начала войны появились предложения о скупке таких машин. Мы уже писали, как в Германии и Италии людям предлагали выкупить их автомобили на украинской регистрации с дисконтом от 30%.

Но в последнее время скупщики авто активизировались по всей Европе. В профильных группах наших беженцев в соцсетях - масса объявлений о "выкупе авто на украинских номерах".

"Занимаемся быстрым выкупом автомобилей на украинской регистрации по Европе. Предложения в частные сообщения", - пишет Константин в группе "Украинцы в Италии". Мы связались с автором этого объявления, и выяснили, что авто выкупают по фото и описанию от собственника. Также по фото документов Константин берется снять авто с учета в Украине "через знакомых" и перерегистрировать его на нового владельца. "Если собственник не в Украине, мы просто приезжаем, даем деньги, забираем авто и в Украине сами перерегистрируем", - пояснил Константин.

То есть, не нужна даже доверенность. Хотя, по словам главы адвокатского объединения "Кравец и партнеры", чтобы решить вопрос снятия авто с учета в Украине, владелец должен либо сам приехать в страну на этой машине, либо выдать доверенность, которую можно оформить через украинское консульство в той или иной стране (она стоит от 100 евро).

Объявлений о выкупе авто на украинских номерах "быстро и без хлопот" сейчас полно в профильных группах наших беженцев буквально по всем странам Европы.

Большинство во продавцов предлагают "смешные цены" - дисконт может достигать 50-70% от реальной стоимости автомобиля.

"Например, авто, рыночная стоимость которых составляет 4-5 тысяч долларов, предлагают выкупить за тысячу", - говорит Олег Омельницкий.

В частных беседах продавцы всячески убеждают "избавляться от машин на украинской регистрации, если не собираетесь возвращаться в Украину". Говорят, что вскоре придется ставить авто на учет в стране пребывания, а это "очень дорого" и "не имеет смысла".

Отметим, что наши беженцы, даже если они не собираются в ближайшее время возвращаться на родину, могут сами приехать в Украину, снять авто с учета и продать на месте. Даже если предложат машину перекупщикам, дисконт составит 10-15% от рыночной цены, а не 30-70%.

Но такой вариант подходит не всем. Например, многие украинские мужчины, которые сумели выехать в Европу, не рискуют возвращаться в Украину, опасаясь, что обратно их уже не выпустят. На таких "невъездных" водителей в основном и охотятся скупщики авто.

Многие наши беженцы сами пробуют продать свои машины, не выезжая из Европы. В фейсбук-группе "Продам авто на украинских номерах" - множество свежих объявлений.

Цены ниже рыночных, но не намного - в пределах 10-15%. Например, Renault Megan 2015 года, который сейчас находится в Польше, выставлен за 9400 долларов, Hyundai Getz 2007 года (сейчас в Словакии) - за 4 тысячи долларов, Dodge Caliber 2006 года (находится в Литве) - за 4 тысячи долларов и т.д. В комментариях к этим объявлениям "потенциальные покупатели" пишут, что цены "заоблачные" и что украинцы свои авто "скоро будут даром раздавать". "Страшилка" все та же - необходимость ставить автомобили на европейский учет.

Нужно ли украинцам перерегистрировать авто в Европе?

То есть, главный аргумент скупщиков авто - приближение времени "Ч", когда украинцам придется ставить свои автомобили на учет в той стране, где они находятся.

Так ли это на самом деле?

По словам Кравца, по Европе можно спокойно ездить на авто на украинских номерах в течение 6 месяцев. Затем может встать вопрос о регистрации машины по месту нахождения. Для украинцев многие страны ЕС уже продлевали этот срок - до года. Но и он уже истекает.

Следовательно, по идее нужно ставить авто на европейский учет и, следовательно, оплатить эту процедуру.

Обойти эти требования можно, если, например, периодически выезжать за пределы ЕС и потом въезжать обратно. Тогда 6 месяцев отсчитываются от последнего заезда. То есть, действует примерно такая же схема, которая позволяла владельцам евроблях не растамаживать авто в Украине. Можно просто пересекать границу через определенное время, правда, теперь уже в обратном направлении - из Европы в Украину.

Впрочем, это общие европейские правила, без учета войны.

На платформе Visit Ukraine поясняют, что общее правило - регистрация авто в Европе через 6 месяцев нахождения там. "Но автомобилями на украинской регистрации разрешено пользоваться до одного года", - говорится в пояснении.

Но дальше - нужно регистрировать.

Например, в Германии процедура стоит от 31 до 100 евро, в зависимости от земли. Для регистрации авто нужно написать заявление в Zulassungsbehorde, предоставить документы и оценку транспортного средства от экспертной компании.В перечне документов фигурирует также "свидетельство о таможенном оформлении". Это подразумевает растаможку, уплату пошлины и налогов (а это до 30% от стоимости авто). Но в каждой земле правила и перечень документов могут варьироваться.

За зарегистрированные авто придется платить налог - 200-500 евро в год в зависимости от типа авто и двигателя. Также нужно будет покупать отдельную страховку (наша "Зеленая карта" не подходит).

В Италии наши беженцы должны в течение года зарегистрировать авто в Реестре иностранных транспортных средств (REVE), это можно сделать через электронную систему. Вам выдадут свидетельство, которое нужно предъявлять полиции по требованию. Регистрацию нужно менять каждый раз при смене места жительства в этой стране, а, если авто оформлено не на вас, то потребуется еще и доверенность от украинского собственника. При этом ни ставить авто на итальянские номера, ни платить за его растаможку не нужно.

В Литве действует правило о перерегистрации авто через год его нахождения в стране. Для этого нужно провести техосмотр автомобиля, предоставить страховку, данные экспертизы о. том, что авто соответствует принятым в Литве техническим нормам, украинский техпаспорт. После чего водителю выдадут литовские номера и техпаспорт. Регистрация, экспертиза и ТО могут потянуть на 200-300 евро. Снимать авто с украинской регистрации не нужно. Следовательно, снимается вопрос о растаможке машины в Литве с уплатой пошлины и НДС.

Срок в один год является критическим в большинстве стран ЕС. Получается, что для тех, кто выехал в Европу в самом начале войны, время "Ч" наступает уже в конце февраля.

Как говорит Омельницкий, в некоторые странах с учетом растаможки авто на украинских номерах, уплаты НДС и расходов постановки на учет стоимость перерегистрации может быть сопоставима со стоимостью самого авто.

"С учетом уплаты пошлин и налогов и волокиты, такой автомобиль действительно проще продать. Тем более, что в Европе можно купить взамен недорогую машину на местной регистрации", - добавил Кравец.

Впрочем, не исключено, что для украинских беженцев требование об обязательной перерегистрации авто могут отменить (как э то в свое время сделали по отношению к другой европейской норме - об обмене водительских прав для иностранцев).

Например, Польша уже это сделала. Граждане Украины, которые въехали в Польшу на авто на украинских номерах, могут свободно передвигаться на таких машинах по стране (без условий по въезду/выезду через определенное время) до 31 декабря 2023 года.

Такая норма недавно появилась в законе "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства".

Ожидается, что такую норму могут одобрить и другие страны ЕС.

Дело в том, что в Польше срок действия статуса временной защиты, который предоставляют нашим беженцам, действовал до 31 декабря 2022 года. Поэтому эта страна первой пересмотрела условия для украинских владельцев авто. В большинстве стран ЕС статус временной защиты действует до 4 марта 2023 года. Соответственно, к тому времени должны определиться, что делать в авто на украинской регистрации.

В БФ "Право на защиту" утверждают, что "граждане Украины, которые получили статус временной защиты в странах ЕС, имеют право на использование украинских прав и зарегистрированных в Украине собственных автомобилей по новому месту жительства в течение всего времени действия статуса. В целом до 6 марта 2025 года в соответствии с Регламентом ЕС, которые предусматривает ежегодную пролонгацию действия статуса защиты".

И есть все шансы, что перерегистрировать авто не придется, но для этого нужны соответствующие решения в каждой стране. А пока таковое есть только в Польше.

"Например, в Великобритании остается требование о перерегистрации через полгода, Есть упрощенная процедура для наших беженцев, но все равно нужно растаможивать авто. Кроме того, там левостороннее движение, и наши авто могут иметь проблемы при прохождении техосмотра", - отметил Омельницкий.

На сайте правительства Великобритании указано, что украинцы, которые находятся на авто на украинской регистрации дольше 6 месяцев, могут подать заявку на продление этого срока без уплаты ввозной пошлины, либо подать заявку на освобождение от уплаты ввозной пошлины в связи со сменой места проживания. При этом авто все равно нужно будет зарегистрировать в Агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA).

Как продать машину на украинских номерах

Кравец говорит, что если рассматривать более-менее выгодные способы продажи авто на украинской регистрации (без огромного дисконта, который просят скупщики), то их несколько.

Первый - приехать на авто из Европы в Украину, снять его с регистрации и провести сделку купли-продажи, переоформив транспортное средство на нового собственника. Но для этого владелец должен заехать в страну. Что подходит не всем.

Второй - оформить в украинском консульстве или у местного нотариуса доверенность на человека, который может перевезти авто в Украину, и продать его без участия собственника. Обязательно, чтобы в такой доверенности было оговорено право доверенного лица пересекать на авто границу, снимать его с учета и продавать.

К слову, помимо скупщиков, уже появились и посредники, которые за 1-2 тысячи евро плюс накладные расходы берутся выступить таким "доверенным лицом" и продать ваш автомобиль в Украине. Правда, среди них могут оказаться мошенники, ведь, оформляя на посредника доверенность, вы фактически легализируете все его действия с вашим автомобилем. Поэтому юристы советуют тщательно проверять посредников и подписывать с ними дополнительные договора, оговаривая условия сотрудничества, комиссию и прочее.