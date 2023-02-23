Около 77% беженцев из Украины и 79% внутренне перемещенных лиц хотят вернуться домой, однако только 12% в каждой из этих групп готовы сделать это в ближайшие три месяца.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном ООН.

Основным препятствием для возвращения украинцев является обеспокоенность по поводу безопасности. Среди других вызывающих тревогу причин беженцы назвали отсутствие доступа к электричеству, водоснабжению, благоустроенному жилью, здравоохранению, а также трудности с работой.

Беженцы, изъявившие намерение вернуться в ближайшие три месяца - это в основном люди старшего возраста, а также те, кто разделен с семьями в Украине, или те, кто сталкивается с проблемами интеграции в принимающих странах.

В то же время, около 18% беженцев, по данным ООН, "все еще не приняли решение по поводу возвращения".

Ранее мы писали, что в ООН заявили, что количество беженцев из Украины, зарегистрированных по временной защите в Европе, по состоянию на 31 января 2023 года достигло 4 млн 823,33 тысяч человек.

Также "Страна" рассказывала, что в Италии продлили на полгода вид на жительство для украинских беженцев.