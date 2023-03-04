Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью Bild, журналисты которого смогли с ним связаться, описал состояние своего здоровья.

Об этом сообщается на сайте издания.

"Когда я уезжал из Киева, я весил 120 кг, сегодня я вешу 65 кг. У меня ужасная боль во всем теле. Я полностью прикован к постели, часто теряю сознание. Многие удивляются, что я до сих пор жив. Потому что мой мозг повреждён, согласно результатам МРТ. Большинство моих симптомов связаны с отравлением тяжелыми металлами. Ни одна клиника в Грузии не может это вылечить", - сказал Саакашвили.

Напомним, на днях апелляционный суд в Тбилиси отказался освобождать Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Теперь защита экс-президента Грузии намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Ранее мы писали, что недавно врачи подтвердили тенденцию к ухудшению состояния здоровья Михаила Саакашвили, его общую слабость и боли в конечностях. Один из диагнозов Саакашвили - кахексия, это неконтролируемая угрожающая потеря веса. В то же время они назвали основной причиной плохого состояния Михаила Саакашвили "несбалансированное питание".