"Страна" поговорила с родным братом Михаила Саакашвили Давидом.

"Михаил зашёл в здание тюрьмы в 2021 году здоровым харизматичным человеком, 120 кг веса, от которых осталось 67 кг. Спустя год мы видим больного человека со многими ужасными диагнозами. Анализы взяли не только грузинские, но и европейские врачи. У Михаила очень плохая кровь, судя по экспертным заключениям, есть большая вероятность, что его отравили. Я сейчас говорю не о политике, а о жизни человека, которого нужно спасать. Есть большая вероятность, что мы потеряем Мишу", - сказал Давид "Стране".

Брат экс-президента Грузии говорит, что если не отправить Саакашвили на лечение за границу, он может умереть.

"Европарламент принял резолюцию перевести его в европейскую или американскую специализированную клинику, иначе случится беда. Грузинский народ и страна идут по кругу прошлых трагедий. Мы все виновны, что убили первого президента (Звиада Гамсахурдиа - Ред.), и теперь можем погубить третьего президента Грузии, и моего брата. Я говорил с Михаилом, он очень разочарован, что все его усилия по отношению к Грузии, все его реформы, модернизации, все, с чем он боролся - уничтожает сегодня его. У меня нет ожидания, что благоразумие победит. Грузинская власть боится сделать благоразумный шаг, потому что их северным надзирателям это не понравится, но надеюсь, что случится чудо. Если эта беда случится, это станет трагедией всего народа и государства. Мы докажем, что мы не правовое государство, и это пятно останется на стране на долгие десятилетия", - говорит Давид.

Напомним, накануне пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарина Чиж рассказала, что политик похудел до 66,8 кг. Критический вес для его роста - 67 кг.

Ранее мы писали, что Европейский парламент принял резолюцию с призывом к властям Грузии помиловать и освободить Михаила Саакашвили. В Европарламенте встревожены ухудшением здоровья Саакашвили и призывают обеспечить ему лечение за границей.