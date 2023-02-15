Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Грузии помиловать и освободить Михаила Саакашвили.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Европарламента.

Текст резолюции приняли 577 голосами "за", 33 "против" и 26 "воздержались".

В Европарламенте встревожены ухудшением здоровья Саакашвили и призывают обеспечить ему лечение за границей.

"Отмечая сообщение о его резкой потере веса и предположение, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время заключения, депутаты Европарламента призывают грузинские власти освободить Саакашвили и разрешить ему получить надлежащее лечение за границей", - говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента также призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили воспользоваться своим конституционным правом на помилование.

Ранее суд в Грузии отказал в освобождении Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Напомним, в начале февраля Верховная Рада приняла обращение с призывом немедленно перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу. Обращение украинского парламента было адресовано Грузии, Европейскому парламенту, Совету Европейского Союза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС.

Также мы писали, что в конце прошлого года в Европейском парламенте заявили, что если Михаил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме, то Европарламент не поддержит вступление Грузии в ЕС.