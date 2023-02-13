15 февраля Европарламент обнародует окончательный текст резолюции о переводе на лечение за границу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме.

Об этом "Стране" сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж.

"Дебаты уже прошли в Европарламенте. 15 февраля депутаты будут голосовать за резолюцию, подготовленную пятью политическими группами: "Европейской народной партией", Renew Group, социал-демократами, партией "Зелёные/Европейский свободный альянс", "Группой европейских консерваторов и реформаторов", - сообщила Дарина Чиж.

Все пять групп, в том числе политический партнёр правящей партии "Грузинская мечта", призывают перевести политика на лечение за границу. В проекте резолюции заявляется, что только "реальная реформа правосудия даст Грузии возможность преодолеть поляризацию в политике, СМИ, бизнесе и общественности и поспособствует выполнению главных рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата".

Проект резолюции от Renew Group также призывает президента Саломе Зурабишвили воспользоваться конституционным правом для решения вопроса.

Подготовленный "Группой европейских консерваторов и реформаторов" и "Европейской народной партией" проект содержит указание на "личную роль олигарха Бидзины Иванишвили" в ухудшении состояния Саакашвили и призывает ввести против него санкции.

Окончательный текст резолюции станет известен на голосовании 15 февраля.

На прошлой неделе Тбилисский городской суд отказал в освобождении экс-президента Грузии по состоянию его здоровья.

А на выходных премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Украина делает попытки втянуть его страну в военные действия, в том числе с помощью Саакашвили.