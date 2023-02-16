Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в очень плохом состоянии здоровья. Его вес пересек критическую отметку минимально допустимого по соотношению с ростом.

Об этом сказала "Стране" пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарина Чиж.

"Михаил Саакашвили похудел до 66,8 кг. Критический вес для его роста - 67 кг. 69 кг он весил 28 января, после чего врачи предложили перевести его в реанимацию. Михаил достиг ужасного состояния. Он умирает", - пояснила пресс-секретарь политика.

Напомним, накануне Европейский парламент принял резолюцию с призывом к властям Грузии помиловать и освободить Михаила Саакашвили. В Европарламенте встревожены ухудшением здоровья Саакашвили и призывают обеспечить ему лечение за границей.

Ранее мы писали, что на судебном заседании Михаил Саакашвили поднял футболку и показал, как он сильно похудел. Адвокаты заявляют, что политик серьезно болен и нуждается в зарубежном лечении.

При этом Тбилисский городской суд отказал в освобождении Михаила Саакашвили по состоянию его здоровья.

Также сообщалось, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании в Тбилиси попросил похоронить свое сердце в Киеве.