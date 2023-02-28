В Молдове проходит антипрезидентская акция протеста, в организации которой обвиняют пророссийскую партию
Во вторник, 28 февраля, в Молдове возникли новые акции протеста против президента Майи Санду. Акцию организовала партия Шор, которую молдавские власти называют пророссийской.
Об этом сообщают молдавские телеграм-каналы.
Правительственный квартал оцеплен силами Нацгвардии.
Между силовиками и демонстрантами происходят потасовки.
Напомним, ранее в Молдове власти заговорили об угрозе нападения со стороны России, а президент Майя Санду запросила больше полномочий для спецслужб. О вариантах развития ситуации мы писала ранее в отдельном материале.
Также в оперкомандовании "Юг" оценили возможность высадки десанта россиян в Приднестровье, заявив о мощном отпоре со стороны украинских военных или НАТО.
Кроме того, "президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил недавно, что обстановка на границе непризнанной "республики" сейчас "напряженная".
А сегодня, февраля, авиакомпания Wizz Air подтвердила временную приостановку рейсов из и в Кишинев с 14 марта и объяснила это повышенным риском в воздушном пространстве Молдовы.