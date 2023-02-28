Wizz Air подтвердила временную приостановку рейсов из и в Кишинев с 14 марта и объяснила это повышенным риском в воздушном пространстве Молдовы.

Об этом пишет "Суспильне".

Там заявляют, что планируют возобновить работу, как только станет безопасно.

С 14 марта Wizz Air предложит увеличить количество рейсов из румынского города Яссы для пассажиров из Кишинева.

Отметим, что еще вчера официальный аккаунт Wizz Air в Twitter не подтверждал сообщение об остановке полетов в Молдову. В то же время эту информацию подтверждали в управлении гражданской авиации Молдовы.

Напомним, ранее в Молдове власти заговорили об угрозе нападения со стороны России, а президент Майя Санду запросила больше полномочий для спецслужб. О вариантах развития ситуации "Страна" писала ранее в отдельном материале.

Также в оперкомандовании "Юг" оценили возможность высадки десанта россиян в Приднестровье, заявив о мощном отпоре со стороны украинских военных или НАТО.

Кроме того, "президент" Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что обстановка на границе непризнанной "республики" сейчас "напряженная".