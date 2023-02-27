Компания "Wizz Air" приостанавливает все рейсы в Кишинев и из Кишинева с 14 марта из-за "недавних событий в Молдове и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны". Об этом сообщает агентство IPN.

"Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для компании "Wizz Air", а в результате последних событий в Молдове и высокого, но не неминуемого, в воздушном пространстве страны "Wizz Air" приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", - говорится в пресс-релизе компании.

Рейсы из Кишинева в Будапешт и Прагу будут приостановлены без прямой альтернативы для их замены. После 14 марта компания "Wizz Air" предоставит дополнительные рейсы из румынских Ясс.

При этом официальный аккаунт Wizz Air в Twitter опровергает сообщение об остановке полетов в Молдову.

"Привет! К сожалению, у нас нет информации об этом в настоящее время. Пожалуйста, следите за сообщениями на нашем вебсайте", - говорится в посте.

Информацию о приостановке полетов лоукостера в Кишинев подтвердили в управлении гражданской авиации Молдовы.

С 14 марта 2023 года авиакомпания приостанавливает все полеты в/из международного аэропорта Кишинева.

О вариантах развития ситуации вокруг Молдовы "Страна" писала ранее.

Напомним также, что в оперкомандовании "Юг" оценили возможность высадки десанта россиян в Приднестровье, заявив о мощном отпоре со стороны украинских военных или НАТО.

Ранее "президент" Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что обстановка на границе непризнанной "республики" сейчас "напряженная".