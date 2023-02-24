Российская армия создает условия для операций под чужим флагом на границе Черниговской области и в Молдове, где ранее говорили об угрозе нападения со стороны РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что вчера в украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. В частности, было зафиксировано движение военной техники без знаков различия с военными в форме, похожей на украинскую, у границы с Черниговской областью.

В ISW также добавили, что Кремль может готовить атаки под чужим флагом, чтобы принудить Беларусь к войне после заявления Александра Лукашенко о том, что республика вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.

Также Институт изучения войны заявил, что Минобороны Беларуси 21 февраля сообщило, что белорусские силы наблюдали наращивание украинских сил у своих границ.

"ISW по-прежнему считает, что нападение Беларуси или России на северные регионы Украины маловероятно, но Россия стремится вынудить Лукашенко к действиям или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева. Такая операция под чужим флагом также может быть направлена на то, чтобы зафиксировать украинские силы на северной границе, чтобы ослабить оборону Украины на востоке Украины и подготовиться к контрнаступательным операциям", - заявили аналитики.

Между тем, по данным ISW, Кремль создает информационные условия для проведения операции под чужим флагом в оккупированном Приднестровье.

Аналитики напомнили, вчера в Минобороны России заявили, что Украина готовит вторжение в Приднестровье, а правительство Молдовы опровергло обвинения.

"Министерство обороны РФ, вероятно, стремилось создать этот ложный нарратив, чтобы исказить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы Майе Санду о том, что Кремль готовит провокации в Молдове, и его предложение помочь Молдове, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориальной целостности Украины", - заявили в ISW.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, что происходит в Кишиневе и может ли там "взорваться" ситуация.