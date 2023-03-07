Во Франции с новой силой возобновилась общенациональная забастовка против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, которая предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.

СМИ предполагают, что это самая крупная забастовка в стране за последние десятилетия. По разным оценкам, на улицы вышло от 1,1 до 1,4 млн человек.

В стране уже прекратились поставки бензина со всех нефтеперерабатывающих заводов, поскольку члены профсоюзов заблокировали выезды с НПЗ. Также в стране почти не ходит общественный транспорт, закрыты многие школы.

Организаторы акций заявляют, что вскоре "вся страна остановится".

Это уже пятый одиночный день забастовок во Франции с начала января. Профсоюзы требуют отозвать президентский законопроект, повышающий пенсионный возраст. Правительство согласилось на частичные уступки протестующим и готово снизить пенсионный возраст до 64 вместо 65 лет и гарантировать минимальную пенсию в размере 1200 евро для всех.

Данная реформа была основой предвыборной платформы Макрона, который заявлял, что жителям Франции нужно "больше работать". И пока президент не намерен отзывать законопроект полностью.

При этом даже если во Франции поднимут пенсионный возраст до 64 лет, он останется одним из самых низких Европе. В Италии и Германии он составляет 67 лет, в Великобритании - 66, в Испании - 65.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

При этом Борн уверяла, что правительство может силой прекратить забастовку работников нефтеперерабатывающих заводов, вызвавшую острый дефицит топлива.

Напомним, протесты во Франции продолжаются больше месяца и к середине февраля переросли в потасовки с полицией.