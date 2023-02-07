Во Франции уже неделю продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Местами они переросли в жесткие столкновения с правоохранителями. Массовые забастовки и демонстрации сегодня проходили во многих городах.

Об этом сообщает портал France 24.

Общенациональные забастовки будут продолжаться, особенно сильно затрагивая энергетическую и нефтеперерабатывающую отрасли, а также железнодорожный транспорт, пишет портал.

На прошлой неделе, согласно подсчетам полиции, по всей стране на демонстрации вышли 1,3 млн человек. Профсоюзы заявили о более чем 2,5 млн участников.

Правительство уже предложило протестующим уступку, сделав возможным выход на пенсию в 63 года, если человек начал работать в возрасте до 21 года. Протестующие такой компромисс отклонили.

Люди считают, что особенно несправедлива эта реформа по отношению к женщинам, чей трудовой стаж прерывается для рождения и воспитания детей, и к представителям физически тяжелых профессий, таким как строители, поскольку работодатели не хотят нанимать и удерживать пожилых работников.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

В начале февраля в центре Лондона более полумиллиона человек собрались на митинг, требуя повысить зарплаты.