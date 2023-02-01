Во Франции идут масштабные протесты против пенсионной реформы, которую поддержал лидер страны Эммануэль Макрон. Около 2,8 миллиона человек в последний день января приняли участие в демонстрациях по всей стране.

Об этом сообщает французское издание Barron's со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

Французы протестуют против пенсионной реформы, предусматривающей постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. При этом в правительстве обещают, что объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

Между тем, данные поступали противоречивые. По информации CGT, 19 января на протесты выходили два миллиона человек, но власть сообщала только о миллионе.

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