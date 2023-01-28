В США разгорелся новый скандал с убийством полицией чернокожего, из-за чего в нескольких городах состоялись небольшие протесты. В этот раз они не стали столь масштабными, как после убийства Джорджа Флойда, вероятно, потому что полицейские сами оказались афроамериканцами.

Об этом пишут американские СМИ.

Полиция города Мемфис обнародовала видеозаписи избиения своими сотрудниками местного жителя, который впоследствии скончался.

Полицейские остановили автомобиль, выволокли из него 29-летнего Тайре Николса и бросили его на асфальт. Тот сначала не оказывал сопротивления, но потом смог сбежать, несмотря на электрошокер, примененный патрульными.

Его догнали и вновь повалили на землю, начав избивать. "Мама. Мама. Мама! Помоги мне!", - кричит Тайр Николс на видео.

На других кадрах он лежит на земле, а полицейские хладнокровно избивают его дубинками. После ареста мужчина был доставлен в больницу с многочисленными ушибами и скончался, не приходя в сознание, спустя трое суток.

Как писала "Страна", убившему чернокожего Флойда белому полицейскому Дереку Шовину дали ещё двадцать лет тюрьмы по другому обвинению. При этом ранее его выпустили под залог в $1 млн.

Напомним, Шовин признал вину в нарушении гражданских прав Флойда еще в декабре 2021 года. Также он подавал прошение об апелляции. Убийство чернокожего Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США и в Европе, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.