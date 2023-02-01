В центре Лондона более полумиллиона человек собрались на забастовку с требованием повысить зарплаты на фоне резкого роста стоимости жизни.

Митингуют учителя, госслужащие, железнодорожники, водители автобусов, сотрудники аэропортов, служб охраны.

Британские СМИ пишут, что это самая масштабная забастовка за последние 10 лет.

При этом многие протестующие говорят, что у них хорошо оплачиваемая работа, но они борются за права других людей, кому платят меньше.

Подобные протесты сегодня проходят по всей Великобритании. Планируется, что они продлятся еще 18 дней в феврале и в марте.

Напомним, во Франции идут масштабные протесты против пенсионной реформы, которую поддержал лидер страны Эммануэль Макрон. Около 2,8 миллиона человек в последний день января приняли участие в демонстрациях по всей стране.

Также мы писали о том, что в конце января в США начались новые протесты после жестокого убийства полицией чернокожего. В этот раз они не стали столь масштабными, как после убийства Джорджа Флойда, вероятно, потому что полицейские сами оказались афроамериканцами.