Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержала полиция во время протестов на западе Германии, на месте выселенного села Лютцерат в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Это произошло во время акции протеста против добычи бурого угля.

Об этом сообщает ВВС.

Энергетическая компания RWE планирует снести дома в этом населенном пункте, чтобы расширить угольный карьер буроугольной шахты Гарцвайлер.

Около 70 климатических активистов собрались сегодня возле карьера и были окружены полицией, среди демонстрантов была также Тунберг. Когда активисты двинулись к карьеру, полиция применила дубинки и перцовые баллончики. Некоторые офицеры были верхом на лошадях.

По данным полицейских, один из участников акции прыгнул в карьер. А Тунберг задержали и досмотрели.

О ее судьбе и других задержанных пока не сообщается.

Власти Германии намерены полностью отказаться от использования угля к 2030 году. По мнению экологических активистов, использование угля подрывает планы правительства по переходу на экологические технологии.

Ожидается, что Люцерат станет последним населенным пунктом в истории, который будет снесен для добычи угля на месторождении Гарцвайлер.

В субботу в этом месте уже состоялась масштабная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 15 тысяч человек. Организаторы же заявили, что против расширения карьера на выходных протестовали 35 тысяч демонстрантов.

Как писала "Страна", осенью Тунберг призвала к свержению всей капиталистической системы.

Также она подала иск против своей родины - Швеции.