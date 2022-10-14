Всемирно известной картине "Подсолнухи" художника Винсента Ван Гога не нанесено серьёзного урона в результате сегодняшней акции протеста экоактивисток - шедевр был защищен стеклом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной галереи в Лондоне в своем Твиттер.

"Немного пострадала рама", - сообщили в галерее.

Однако, по словам пресс-службы, само полотно не пострадало. Обе активистки задержаны. На месте работает полиция.

В свою очередь, немецкое издание Deutche Welle сообщило о том, что в Just Stop Oil увязали свой поступок с требованиями к британскому правительству немедленно отказаться от всех новых нефтегазовых проектов.

"Кризис стоимости жизни и климатический кризис обусловлены нефтью и газом", - заявили представители группы.

Напомним, две экоактивистки из группы Just Stop Oil облили томатным супом шедевр Винсента Ван Гога "Подсолнухи", находящийся в экспозиции Национальной галереи в Лондоне. Инцидент произошел поздним утром пятницы, 14 октября. На картину, которая оценивается более чем в 84 миллиона долларов США (86 млн евро), вылили две банки супа Heinz.