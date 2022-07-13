Экоактивисты приклеили себя к асфальту на трассе "Тур де Франс".

Об этом сообщает Sporza.be.

Гонка была приостановлена за 35 км до финиша. Нарушители призывали обратить внимание на проблему изменения климата. Они не только сковали себя наручниками, но и намазали руки клеем.

Полицейским пришлось буквально отдирать их от асфальта. Часть активистов – всего их было около 20 человек – использовала дымовые шашки.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Берлине экоактивисты перекрыли движение на площади Большая Звезда в центре города. Представители движения Extinction Rebellion призываои немецкие власти объявить чрезвычайное климатическое положение и как можно скорее сократить выбросы диоксида углерода.

Также мы сообщали, что активисты, которые требовали от британского правительства решительного противодействия изменению климата, нарушили работу метро на востоке Лондона. Это повлекло драку между разъяренными пассажирами и протестующими, которые поднялись на крышу вагона.