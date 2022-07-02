В аэропорту Франкфурта случился скандал с украинской активисткой Дарьей Каленюк, исполнительным директором Центра по борьбе с коррупцией.

О нем рассказывает издание Bild.

Все началось с того, что охранник обнаружил в сумке девушки листовки с текстом "Вооружайте Украину, немедленно!". Она везла их в Мадрид, где готовилась демонстрация к саммиту НАТО. Увидев их, охранник резко изменился в лице" и заявил Каленюк, что "это не его война", а содержание листовок "провоцирует третью мировую". На что Каленюк заявила, что немцы оплачивают эту войну, "покупая газ у России".

Ответ охранника был еще более резок: "Идите! Убивайте больше русских". Каленюк ответила: "Я сделаю это из вашего оружия".

Эту историю девушка изложила в твиттере, посетовав, что это позиция охранника отражает мнение определенных кругов немецкого общества, и канцлер Шольц, по мнению Каленюк, им потакает. На ее пост обратила внимание федеральная полиция. Начато расследование, но пока личность охранника из аэропорта Франкфурта установить не удалось.

Ранее мы писали, что Германия раскололась по вопросу помощи Украине. 50% немцев считают, что ФРГ должна решительно действовать в вопросе военной поддержки Киева, а 43% призывают соблюдать осторожность, чтобы не спровоцировать Россию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".