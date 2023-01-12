В деревне Лютцерат на западе Германии проходят столкновения немецкой полиции и экоактивистов.

Лютцерат находится рядом с угольным карьером Гарцвайлер. Там немецкий концерн RWE хочет там добывать полезное ископаемое. Для расширения карьера деревню необходимо снести, именно это и стало причиной протестов экоактивистов.

Об этом пишет "Немецкая волна". Также в сети появились видео столкновений.

Власти переселили местных жителей перед сносом, но в дома заселились активисты, которые выступают против разработки месторождения.

Находящиеся на территории выселенной деревни эко-активисты заявили, что намерены помешать операции, в том числе с помощью живых цепей и баррикад.

В столкновениях с полицией участвуют около 600-800 протестующих, по данным СМИ, на выходных к ним может приехать Грета Тунберг.

Ранее сообщалось, как экоактивисты приклеили себя к асфальту на трассе велогонки "Тур де Франс".

Также мы писали, что в 2021 году в Берлине проходила акция против расселения сквота левых активистов. Протестующие жгли мусорные баки и петарды.