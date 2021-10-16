В Берлине вечером в пятницу, 15 октября, проходит акция против выдворения левых активистов из незаконно занятого ими заброшенного здания. Ее участники жгут мусорные баки и пускают петарды.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

В первой половине дня 15 октября полиция Берлина завершила зачистку заброшенного здания от незаконно проживавших там левых активистов, в ходе операции были задержаны свыше 50 человек. По словам представительницы пресс-службы полиции Берлина, речь идет не только о задержаниях на территории самого здания, но и в прилегающих районах - полиция заблаговременно оцепила их, и сочувствующие не могли подобраться к строению.

Вечером в Берлине началась акция протеста левых активистов против расселения сквота. Ее участники пускают петарды. Также активисты жгут мусорные баки, уже сгорел один автомобиль.

Ранее "Страна" сообщала, что жители Европы продолжают выходить на многочисленные акции протеста против ковид-паспортов, без которых их не пускают в кафе и транспорт. Масштабные акции прошли на днях во Франции и Риме.

Также мы писали, что в Берлине прошла несанкционированная акция против ковидных ограничений, которая переросла в стычки демонстрантов с полицией.