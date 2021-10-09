В Риме тысячи людей вышли на акцию против "паспортов здоровья".

Об этом сообщает агентство ANSA в субботу, 9 октября.

Участники манифестации стали кидать в полицейских петарды - в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

По данным агентства ANSA, протестующие собрались на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме. Затем участники акции начали перекрывать улицы в центре столицы, останавливать автомобили и нападать на полицейских, кидая в них петарды и "бумажные бомбы".

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Между протестующими и полицейскими вспыхивали стычки.

Как сообщает ANSA, на площадь Пьяцца-дель-Пополо вышли около 10 тысяч человек. Еще одна акция протеста проходит на Пьяцца-Бокка-делла-Верита.

В Риме протесты против паспортов здоровья. Источник: ANSA

Ранее "Страна" информировала, что на протесты против санитарных паспортов во Франции вышли больше ста тысяч человек. Протесты проходили сразу в нескольких городах, но самой масштабной ожидаемо оказалась акция в Париже. Там высказать свое недовольство на улицы вышли около 19 тысяч человек. Полиция по итогам митинга сообщила о 96 задержаниях.

Также мы информировали, что Украинский фонд защиты свободы слова сообщил руководству ЕС о репрессиях против украинских СМИ.