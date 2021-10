Жители Европы продолжают выходить на многочисленные акции протестов против ковид-паспортов, без которых их не пускают в кафе и транспорт. Масштабные акции прошли на днях во Франции и Риме.

По данным Le Figaro протест против "паспортов здоровья" во Франции собрал около 45 тысяч человек по всей стране и был по счету уже тринадцатой субботней акцией протеста. По оценкам правоохранителей, на прошлой неделе, 2 октября, количество участников было почти 48 тысяч, а в начале протестов - 200 тысяч.

Самой многочисленной 9 октября стала демонстрация в Париже, которая собрала около 5300 человек. В Страсбурге демонстрантов было около 850, в Лилле - около 400.

Французы вышли с лозунгами: "Франция, будь достойной, требуем свободного выбора по вакцинации", "Лучше штраф и заключение, чем укол". Отдельные плакаты утверждали, что медики или пожарные были отстранены от работы за отказ предоставлять ковид-сертификат. Участники движения "желтых жилетов" также традиционно присутствовали на протесте. Помимо ковид-паспортов, их возмущал рост цен.

После протеста правоохранители сообщили о 14 задержанных, из которых четверо - в Париже.

В Риме многотысячный протест против ковид-паспортов в этот же день закончился беспорядками и применением водомета и слезоточивого газа. Задержали 12 человек, среди которых были представители крайнего правого движения Forza Nuova.

Демонстрация проходила на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме.

Премьер-министр Марио Драги осудил беспорядки. "Право выражать свои взгляды никогда не должно переходить в акты агрессии и запугивания", - подчеркнул он, добавив, что правительство продолжит массовую кампанию вакцинации. Он поблагодарил итальянцев, которые уже проявили гражданскую ответственность и сделали прививку.

Large protest in Rome, Italy, against a mandate requiring proof of vaccination for all workers beginning on October 15th.



Reports of violent clashes with police.pic.twitter.com/fODREvtCPo