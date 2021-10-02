Парижане три месяца подряд по субботам проводят массовую акцию протеста против введения санитарных коронавирусных пропусков.

Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 2 октября.

В Париже двенадцатую неделю подряд проходит массовая акция протеста против санитарных пропусков по коронавирусу, обстановка в городе пока сохраняется спокойная.

Санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для полетов на самолетах и поездках в поездах дальнего следования с 9 августа. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.

В субботу акция во главе с движением "Желтые жилеты" стартовала с площади Денфер-Рошро в 14-м округе французской столицы. Шествие продлится несколько часов и завершится на площади Нации.



Колонну манифестантов с двух сторон сдерживают кордоны полицейских. Манифестация проходит без инцидентов.

Параллельно в Париже проходят еще две акции протеста, одна из которых инициирована лидером движения "Патриоты" Флорианом Филиппо.

Ранее "Страна" сообщала, что на протесты против санитарных паспортов во Франции вышли больше ста тысяч человек. Протесты проходили сразу в нескольких городах, но самой масштабной ожидаемо оказалась акция в Париже. Там высказать свое недовольство на улицы вышли около 19 тысяч человек. Полиция по итогам митинга сообщила о 96 задержаниях.

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