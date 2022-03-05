Шведская экологическая активистка Грета Тундберг поддержала Украину. Она сфотографировалась с двумя плакатами в руках, на одном из которых содержался призыв постоять за Украину Stand with Ukraine, а на втором надпись "Пятницы ради будущего".

Справка. "Пятницы ради будущего", - международное общественное движение школьников и студентов, участники которого требуют от политиков "быстрых и решительных действий" по борьбе с глобальным потеплением

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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