В Украине связывают много надежд с тем, что против войны поднимутся массовые протесты в России.

"Страна" провела опрос многих россиян и выявила следующую картину.

По данным соцопроса ФОМ, 68% россиян, отвечая на вопрос, поддерживают ли "спецоперацию в Украине", ответили утвердительно.

По мотивам наших бесед с жителям РФ можно сделать вывод: если цифра и преувеличена, то не очень сильно.

В первую очередь, войну поддерживает старшее поколение. Те, кто ностальгирует по СССР и видит в действиях Путина курс на его восстановление.

На федеральных каналах - главном источнике информации обычных граждан - отменили развлекательные передачи. На смену им пришли политические ток-шок, риторика которых украинцам хорошо известна.

В рамках информационной кампании с экранов телевизоров людей убеждают в том, что "спецоперация" ведется против "неонацистов" (цитата Путина). У жителей Москвы, с которыми мы пообщались, сформировалось устойчивое мнение, что Россия ведет "освободительную войну". Другим мнениям, которые они встречают в интернете (из Украины и с Запада), многие не доверяют, считая антироссийской пропагандой (особенно, что касается темы потерь и пленных).

Среди людей старшего возраста, которые не ездят в отпуск в Европу, не пользуются айфонами и другими ныне санкционными продуктами, настроения наиболее радикальные. Основная тема для застольной беседы: какой город вчера оказался "нашим", а какой, возможно, будет сегодня. Наш собеседник - пенсионер из Москвы, говорит, что уже планирует поехать на отдых в Одессу - если не в этом году, то в следующем.

Немало сторонников войны и среди молодёжи. Для них это вроде футбольного матча - когда нужно "болеть за наших" и не задумываться, правы "наши" или нет, а главное, чтоб "наши вломили не нашим".

Например, один из опрошенных нами москвичей собирается на футбольный матч между "Динамо" и "Спартаком" и сказал, что решил купить с друзьями флаги России. Пройтись с ними по городу и таким образом выразить свою позицию.

Люди с более умеренными взглядами из числа сторонников Путина менее категоричны. Это очень широкая группа граждан: трудоспособное население с ипотеками, отдыхающее в России или за границей. То есть условный аполитичный средний класс (по российским меркам).

В целом они также ничего не имеют против "спецоперации в Украине" (доверяя по внешнеполитическим вопросам Путину), но

их все сильнее беспокоит финансовый вопрос - шторм из-за санкций, может поколебать стабильность семейного бюджета и долгосрочные планы.

Пребывают в шоке те, кто в ближайшее время планировал взять ипотеку. В начале года ее можно было оформить за плюс-минус 8% (зафиксированные ранее проценты власть пообещала не пересматривать). Теперь ставка Центробанка, от которой пляшут ставки по кредитам, - 20%.

Наиболее радикально против войны настроена категория людей, которая интегрирована в глобальный мир, работает с западными партнёрами, соцсетями, имеет интересы в странах Европы. Для них все, что происходит, - это конец света. Конец их мира и привычного образа жизни. И это, кстати, не очень-то и мизерная часть населения.

Но на митинги даже они массово выходить не настроены.

Во-первых, нет организаторов (вся несистемная оппозиция зачищена).

Во-вторых, выходить на улицы в РФ сейчас опасно - участие в несанкционированных акциях жестко наказывается. Также тех, у кого есть такой пункт в биографии, не берут на более-менее нормальную и официальную работу, а с нынешней - увольняют.

А с завтрашнего дня и вовсе вступает в силу закон, согласно которому за называние войны войной и протесты против неё будет грозить пять лет тюрьмы.

В-третьих, в ситуации фактически военного времени любые протесты будут приравнены к госизмене.

Поэтому многие предпочитают тихо протестовать "ногами" - просто уезжая из страны.

Перспективы протестов могут быть в случае резкого ухудшения экономической ситуации - роста цен при заморозке зарплат. Однако и в этом случае далеко не факт, что будут массовые митинги.

По описанными выше причинам - отсутствие организатора, жёсткости законов и ситуации военного времени.

В Украине - очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн - что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.