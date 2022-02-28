В Бердянске Запорожской области, который контролируется российскими войсками, люди собрались возле горсовета и призывают их покинуть город.

Видео очевидцы публикуют в соцсетях.

Люди с украинскими флагами пришли под здание местного городского совета. Они скандируют: "Домой!", "Уходите!", "А ну-ка, давай-ка у@бывай отсюда!", "Бердянск - Украина!", "Слава Украине! Героям Слава! Слава Нации! Смерть врагам!", "Путин - х@йло!".

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