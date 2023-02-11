В Париже снова вспыхнули массовые беспорядки. Радикально настроенная молодежь крушит витрины в центре города, поджигает мусорные баки, устраивая настоящие сражения с полицией.

Видео беспорядков появились в соцсетях.

Протест начался мирно: колонна демонстрантов стартовала от площади Республики, чтобы завершить шествие ближе к вечеру на площади Нации. На акцию собрались до 100 тысяч человек.

Участники несли транспаранты ведущих французских профсоюзов, которые организовали акцию. Они скандировали лозунг "Будем бороться за пенсию в 60!". На плакатах участников можно прочитать: "Макрон, сам иди на пенсию, а нашу не трогай", "Не дадим нас ощипать", "Пленники работы не доживут до старости".

Вскоре после начала шествия в колонне демонстрантов появились радикалы black bloc (чёрный блок - приверженцы тактики протестов и демонстраций, при которой участники носят чёрную одежду, шарфы, маски, тёмные очки и прочие объекты, скрывающие и защищающие лицо). Они начали крушить витрины банков, в происходящее вмешалась полиция.

Кроме того, в день всеобщей манифестации против пенсионной реформы во Франции наблюдаются множественные задержки и отмены рейсов. Так, в аэропорту Орли, 50% рейсов отменены.

Этот хаос возник на волне общенационального протеста против пенсионной реформы. Ее противникам не нравится постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.

Сегодня в Париже проходит четвертая общенациональная демонстрация против этой пенсионной реформы. Протесты на затухают уже с конца января.

Как мы писали, 7 февраля протесты против повышения пенсионного возраста тоже переросли в потасовки с полицией.

А за неделю до того на протесты вышли более двух миллионов человек.