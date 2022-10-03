В Украине может появиться новый КЗоТ. На днях Министерство экономики выставило на общественное обсуждение проект закона "О труде".

В последнее время трудовое законодательство уже несколько раз меняли. Но тогда ограничивались точечными поправками в действующий Кодекс. Теперь же хотят полностью переписать КЗоТ.

Как указано в пояснительной записке, речь идет о "десоветизации" законодательства, "балансировании интересов работников и работодателей".

Отметим, что и работодатели, и экспертное сообщество уже давно говорили, что действующий еще "советский" Кодекс законов о труде существенно усложняет жизнь "белому" бизнесу.

"Уволить нерадивого работника, даже за явные нарушения трудового распорядка, крайне сложно, - рассказывал нам глава концерна "Ярослав" Александр Барсук. "Военные" правки к КЗоТу (скажем, возможность останавливать трудовые договора в одностороннем порядке) упростили эту задачу.

Но не до конца. Что и должен решить новый КЗоТ.

В пояснительной записке указано, что в новом КЗоТе будут учтены также права работников - на отпуск, упрощенное трудоустройство и др.

"Но из того, что написано в новом проекте, пока, судя по всему, выигрывает лобби работодателей. Новый законопроект прописан явно под интересы бизнеса", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Изучили проект нового КЗоТа.

КЗоТ с нуля

Переписать КЗоТ в Украине уже пытались. Еще до войны в недрах Минэкономики появился "короткий проект" тогдашнего главы этого ведомства Тимофея Милованова. Но его жестко раскритиковали, и до принятия дело так и не дошло.

Затем трудовое законодательство корректировали отдельными законами, которыми вносились поправки в действующий КЗоТ. С началом войны появилось несколько нововведений по труду, к примеру, работодателям упростили сокращения работников (о них уже не нужно предупреждать за два месяца, как это было ранее), также предприятия получили возможность останавливать и пересматривать трудовые договора.

Теперь же власти вернулись к идее запустить полностью обновленный КЗоТ. "Этот законопроект появился еще летом. Но тогда Минэкономики не обеспечило его обнародование, согласно регуляторных требований. Поэтому теперь запустили процесс повторно", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Как указано в пояснительной записке, несмотря на многочисленные корректировки, базовый Кодекс законов о труде оставался неизменным. Из-за этого большинство нововведений не дали результата. Более того, ряд новых законодательных актов противоречат КЗоТу. То есть, по трудовому законодательству в Украине - сплошная путаница.

Еще одна цель - максимально адаптировать украинское трудовое законодательство под европейские нормы.

Как будем работать - трудовые договора, увольнения, отпуска

Что изменит для украинцев новый КЗоТ?

Основных нововведений несколько.

Трудовые отношения предлагается регулировать договорами - коллективными или индивидуальными. Такие договора есть и сейчас, но при этом главным все равно считается КЗоТ. С принятием же нового проекта все будут регулировать именно договора - человек будет работать на тех условиях, под которыми подпишется.



Для трудовых договоров в новом проекте прописали критерии. В них, в частности, должна быть информация о режиме работы, отпуске, зарплате, компенсациях в случае досрочного прекращения договора и др. В раздел о трудовых договорах внесли поправки, которые уже были приняты отдельными законодательными актами. В частности, о том, что договора могут быть срочными или с нефиксированным рабочим временем. Строковый договор подписывается не больше, чем на пять лет. Его будут подписывать для замещения временных должностей, под определенные проекты, сезонные работы, работниками патронажных служб, творческими работниками, топ-менеджментом компаний, членами набсоветов, руководством исполнительных органов и др. По истечению срока работодатель может не продлить такой договор. Договора с нефиксированным рабочим временем (когда нет гарантий, что работа будет постоянной, а рамки трудового дня будет устанавливать работодатель) смогут занимать до 10% от общего числа трудовых договоров на предприятии. При этом зарплата по такому договору будет выплачиваться исключительно за отработанное время. Минимальное время работы - всего 32 часа в месяц. Среди других договоров, которые смогут подписывать украинцы - на дистанционную работу, работу на дому и др.



Трудовые договора могут меняться, в том числе, различными допсоглашениями. Инициаторами изменений могут быть обе стороны - как работодатель, так и работник. Но, если, к примеру, работник с нововведениями не согласен, трудовой договор попросту прекращается. То есть, или работай по-новому, или увольняйся. Трудовой договор могут прекратить также в случае отказа человека на перевод на другую работу (за исключением беременных женщин).



В целом по остановке трудовых договоров в новом проекте - достаточно много пунктов. Это, к примеру, отстранение человека от работы, если его не было на рабочем месте и нет информации о причине отсутствия. Также временно останавливать трудовое соглашение могут, если работник принимает участие в акции протеста, даже если забастовка - вполне законная.



Отдельно выписаны условия разрыва трудовых договоров. Сам работник может расторгнуть такой договор в любое время, в том числе, просто написав письмо по электронной почте. Но нужно предупредить работодателя не менее, чем за две недели. Работодатели также смогут разрывать трудовые договора. Причем, если ранее об этом нужно было предупреждать за два месяца, то с принятием нового проекта сроки меняются. Если работник трудится на предприятии до полугода, об увольнении его предупредят всего за 15 дней, если стаж больше, за 30-90 дней (в зависимости от стажа). Но эти сроки могут быть заменены денежной компенсацией - трехдневный оклад за каждый день уменьшения срока предупреждения об увольнении. В проект внесли норму, которая начала действовать в войну - трудовой договор могут разорвать в связи с повреждением или уничтожением производственных мощностей из-за боевых действий. Но по-прежнему нет уточнений - о повреждениях какого рода идет речь. "Скажем, если разрушены склады или часть имущества, значит ли это, что работодатель может попросту разогнать трудовой коллектив без выплаты компенсаций", - задается вопросом Ростислав Кравец. Также трудовой договор могут разорвать по причине "грубых" нарушений со стороны работника. О каких именно нарушениях идет речь - не уточняется. Еще один повод для увольнения - излишняя болезненность сотрудника. Если человек находится на больничном более 80 рабочих дней подряд или 100 дней в течение года, ему могут указать на дверь. Для краткосрочных трудовых договоров (до 120 дней) все еще жестче. Поводом для увольнения может быть неявка на работу в течение более 10 дней.



Интересный пункт о приеме на работу. Работодатель может требовать от соискателя лишь ограниченное количество документов - документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, диплом, справку о состоянии здоровья. Другие бумаги, к примеру, характеристику, рекомендации от бывших работодателей и даже резюме - на усмотрение соискателя. При этом работодатель может сам собирать информацию о человеке, в том числе, о его работе на предыдущих вакансиях.



Прописана возможность испытательного срока - до трех месяцев. При этом в этот срок не засчитываются дни, когда специалист не выходил на работу - вне зависимости от причин (скажем, больничный в испытательный срок не засчитают). Если человек отказывается от испытательного срока, для работодателя это аргумент в отказе приема на работу (исключение - лица до 18 лет, беременные, инвалиды и др. - для них испытательные сроки не предусмотрены). При этом в проекте ничего не сказано о том, как должна оплачиваться работа на испытательном сроке, то есть, в теории это может быть как работа на часть оклада, так и работа вообще без зарплаты.



Не менее интересно по компенсации работодателю нанесенного работником ущерба. Компенсировать придется из зарплаты, можно в рассрочку. Сумму ущерба будут рассчитывать по бухгалтерским документам, а, если речь идет о недостаче, воровстве и пр - по рыночным ценам. Может быть также коллективная ответственность - если ущерб нельзя "повесить" на конкретных работников. Освободится от нее смогут лишь работники, которые докажут свою непричастность к инциденту. Требовать возмещения ущерба работодатели могут в том числе через суд.



Для работодателей тоже предусмотрены компенсации - за задержку зарплаты они будут вынуждены начислить работнику еще и пеню — 0,05% от суммы за каждый день задержки.



По рабочему времени. В проекте прописали, что "нормальная продолжительность рабочего времени" не может превышать 40 часов в неделю. То есть, заявляется привычный для украинцев 8-часовой рабочий день с двумя выходными в неделю. Таким образом, о принятой на военное время норме - о том, что допускается 60-часовая рабочая неделя, в новом проекте речи не идет. Но есть уточнения, что с учетом сверхурочных, рабочая неделя может длиться уже 48 часов. Всего сверхурочных может быть до 360 часов в год - это втрое больше, чем по действующему КЗоТу. Также прописана работа в ночное время. При этом привлекать к ней нельзя лиц, младше 18 лет, беременных женщин. О матерях, воспитывающих маленьких детей ничего не сказано. К ночной работе можно привлекать лиц с инвалидностью, если это не противоречит медицинским рекомендациям.



По отпускам тоже готовятся изменения. На первый взгляд, в пользу работника. Отпуск будет 28 календарных дней за каждый отработанный год, а не 24, как сейчас. При этом работодатель может составлять график отпусков, а в случае необходимости отзывать работника из отпуска. Но есть важный нюанс. Новый КЗоТ предусматривает внесение изменений в ряд других законов, где прописываются нормы по отпускам. В частности, в закон про образование. Из него предлагается вычеркнуть право педагогов на продолжительный отпуск (более 50 дней). Вместо этого пункта прописали новый - о том, что педагоги получат право на ежегодный оплачиваемый отпуск большей продолжительности. Но вот сколько именно дней он будет длиться - станет решать Кабмин. Отдельный сюрприз - по государственным праздникам, которые в Украине являются выходными. В проекте указано, что в эти дни работа не проводится. Но не предусмотрен перенос нерабочего дня, если праздник приходится на выходной день. Скажем, если государственный праздник попадает на воскресенье, то понедельник не будет выходным - придется работать.



В законе о порядке решения коллективных трудовых споров предлагают переписать нормы по забастовкам. Так, в статье 24 этого закона в новой версии указано, что запрещается проведение забастовок, если прекращение работниками или служащими выполнения своих обязанностей создает угрозу национальной безопасности, жизни и здоровью людей. В действующей варианте закона прописаны только точечные ограничения по акциям протеста, скажем, для работников органов прокуратуры, суда, служащих ВСУ6 органов государственной власти. А в случае чрезвычайного положения по действующей версии закона забастовки могут ограничиваться парламентом на срок до месяца. В дальнейшем же такой запрет может быть одобрен общим актом ВР и президента. По военному положению действующая норма такая же, как и в новом варианте - автоматический запрет до отмены военного положения.

Зарплаты не повысят, субсидии могут снять

Изменение по отпускам для учителей, которое предлагается внести новым проектом в уже действующие законы - не единственное.

К примеру, из действующего законодательства хотят убрать зарплату из списка доходов, которые подлежат индексации. Это значит, что оклады украинцев не будут пересматривать в связи с инфляцией и изменением прожиточного минимума. Эта норма важна для бюджетников, которым регулярно пересматривали тарифные оклады, но не только. Крупные предприятия, работающие полностью по-белому, также индексировали зарплаты.

"Если новый КЗоТ примут, индексация превратиться из обязанности в право работодателя, которым он может и не воспользоваться. То есть, если в этом году инфляция будет 30%, то без индексации зарплат реальные доходы многих украинцев попросту уменьшатся на треть. Эта норма нужна как государству, которому попросту не из чего индексировать зарплаты бюджетников, так и крупным промышленным группам", - считает экономист Алексей Кущ.

Еще одно важное нововведение - поправка в закон о жилищно-коммунальных услугах.

Его предлагается дополнить беспрецедентной статьей: "В случае установления решением суда факта выполнения лицом работы (предоставления услуг) без составления трудового договора и уплаты единого взноса на общегосударственное государственное страхование и других обязательных платежей, такие лица теряют право на льготы или использование субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в течение двух лет с дня вступления решения суда в законную силу". Если говорить по-простому, за зарплаты в конверте будут наказывать не только работодателей (для которых в действующем законодательстве уже прописаны штрафы), но и простых работников - их попросту на два года лишат субсидий. Выявлять таких "уклонистов" от уплаты налогов станет проще, так как по новому КЗоТу инспекциям по труду дали более широкие полномочия для проверок.

"Норма очень скандальная. Особенно с учетом того, что найти работу украинцам сейчас не так просто. И уж конечно большинство людей не может диктовать работодателю формат заработной платы - в конверте ее выплачивать или по-белому. То есть, получается, человек либо должен искать вакансию с белой зарплатой или быть готовым к тому, что с него на два года снимут субсидию", - отметил Кущ.

Такую же норму внесли в закон о страховании на случай безработицы - если человека поймают на работе без контракта и с зарплатой в конверте, с которой не платятся налоги, его могут лишить права на пособие по безработице на два года.

"Думаю, эти неоднозначные нормы - об отмене индексации зарплат, лишении людей субсидий и пособий по безработице - главное, ради чего затеяли продвижение нового КЗоТа именно сейчас, в казалось бы, совсем неподходящее для этого время, когда в стране война, а рынок труда в жестком кризисе. Принятие этих скандальных новаций отдельными законами вызвало бы немало вопросов, и шансы их прохождения в Раде были бы крайне сомнительными. Но их "спрятали" среди массы других норм нового законопроекта, поэтому, вполне возможно, удастся протащить", - говорит Кущ.

Отметим, что проект пока - только на общественном обсуждении. В каком виде он попадет в парламент, и что в итоге примут - неясно.