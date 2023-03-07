В Грузии начались протесты из-за того, что парламент принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который раскритиковали ЕС и посольство США в Тбилиси.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

ЕС заявляет, что эти инициативы противоречат по меньшей мере двум из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Посольство США в Грузии заявило, что "сегодня черный день для грузинской демократии".

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

За уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации на организацию будет наложен штраф в размере 25 тысяч лари (почти 9 тысяч долларов).

Почти аналогичное законодательство существует в России.

Появилось видео, как полиция в Тбилиси пытается освободить от митингующих улицу возле парламента, применяя слезоточивый газ.

И ещё одно видео, как полиция пытается справиться с протестующими.

Ранее мы писали, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью рассказал о состоянии своего здоровья.

Также в феврале Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Грузии помиловать и освободить Михаила Саакашвили.