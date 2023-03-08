Партия Михаила Саакашвили анонсирует на среду, 8 марта, новые протесты в Тбилиси после попытки штурма парламента вчера вечером.

Сбор под парламентом на сегодня объявил бывший лидер Единого национального движения Ника Мелиа, его цитирует оппозиционный телеканал Мтвари.

Оппозиция заявляет о многочисленных арестах участников митинга, в том числе и среди политиков.

"В три часа дня мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться каждый день, пока весь проспект Руставели (на котором расположен парламент) не станет грузинским, а не российским. Пока мы не достигнем победы", - цитирует Мелиа телеканал.

Напомним, вчера в столице Грузии протестовали из-за того, что парламент в первом чтении принял закон об иноагентах.

Протесты переросли в стычки, полиция применила водомет и слезоточивый газ, а протестующие бросали коктейли Молотова в правоохранителей.

Ближе к ночи появилась реакция США, в Госдепе заявили, что ответственные за подавление протестов в Грузии могут попасть под санкции США.

Вскоре президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси, заявив, что она наложит вето на закон об иноагентах. Позже появилось видео зачистки площади перед парламентом силовиками.