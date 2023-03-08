Грузинская полиция оттеснила протестующих от здания парламента в Тбилиси.

Об этом сообщает Forbes.

Тем временем издание Paper Kartuli пишет, что полицейские распылили слезоточивый газ перед зданием парламента, и люди ушли в переулки.

Также появились видео зачистки площади перед зданием парламента Грузии.

Напомним, в Тбилиси люди вышли на протест против принятия парламентом в первом чтении закона об иноагентах. Протестующие стали бросать в полицию коктейли Молотова и пытались штурмовать здание парламента.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили уже пообещала ветировать скандальный закон.

"Этот законопроект, который никому был не нужен, который возник из неоткуда, если только не под диктовку Москвы, этот закон нужно упразднить. Все, кто сегодня поддерживает этот закон, все кто сегодня проголосовал за него, нарушают Конституцию, все они отдаляют нас от Европы", - заявила президент.

Документ сразу раскритиковали Евросоюз и посольство США, заявив, что он нарушает рекомендации для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.