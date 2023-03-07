Ответственные за подавление протестов в Грузии могут попасть под санкции США.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - отметил он.

Напомним, в Тбилиси люди протестуют против принятия парламентом в первом чтении закона об иноагентах по аналогии с Россией. Протестующие уже бросают в полицию коктейли Молотова и пытаются штурмовать здание парламента.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили уже пообещала ветировать скандальный закон.

"Этот законопроект, который никому был не нужен, который возник из неоткуда, если только не под диктовку Москвы, этот закон нужно упразднить. Все, кто сегодня поддерживает этот закон, все кто сегодня проголосовал за него, нарушают Конституцию, все они отдаляют нас от Европы", - заявила президент.

Документ сразу раскритиковали Евросоюз и посольство США, заявив, что он нарушает рекомендации для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.