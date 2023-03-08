В МВД Грузии заявили о задержании 66 оппозиционеров, которые участвовали в акции протеста у парламента в Тбилиси.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В МВД заявляют, что пострадали до 50 правоохранителей, некоторые из них "нуждались в хирургическом вмешательстве и до сих пор находятся в медицинских учреждениях".

Напомним, вчера в столице Грузии протестовали из-за того, что парламент в первом чтении принял закон об иноагентах. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

Как сообщалось, протесты переросли в стычки, полиция применила водомет и слезоточивый газ, а протестующие бросали коктейли Молотова в правоохранителей.

Ближе к ночи появилась реакция США, в Госдепе заявили, что ответственные за подавление протестов в Грузии могут попасть под санкции США.

Вскоре президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси, заявив, что она наложит вето на закон об иноагентах. Позже появилось видео зачистки площади перед парламентом силовиками.

Между тем, партия Михаила Саакашвили анонсирует на среду, 8 марта, новые протесты в Тбилиси.