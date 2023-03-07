В американском штате Огайо произошла третья авария с железнодорожным составом за чуть больше чем месяц. После столкновения поезда и грузовика в Кливленде погиб один железнодорожник.

Об этом сообщает CNN.

46-летний кондуктор компании Norfolk Southern получил смертельное ранение, когда самосвал, перевозивший известняк, столкнулся с передней левой частью первого вагона поезда.

Кондуктор в это время был вне поезда.

Norfolk Southern - это та же компания, чей поезд, наполненный вредными химикатами, сошел с рельсов в Огайо в прошлом месяце, что привело к масштабной техногенной катастрофе.

В Спрингфилде в эту субботу сошел с рельсов еще один грузовой поезд Norfolk Southern. Авария отключила электричество в целом районе. В этот раз из сошедших с рельсов вагонов ничего не пролилось, и экологии не было нанесено никакого вреда.

А в начале марта во Флориде перевернулись вагоны с пропаном. По данным местных властей, никто не пострадал и не произошло разливов опасных веществ.

В прошлом году при исполнении служебных обязанностей в США погибли 42 железнодорожника. Пятеро из них были сотрудниками Norfolk Southern.