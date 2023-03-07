США в марте провели статические испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которая пока находится в стадии разработки. Оружие должно заменить "Минитмен-3" (Minuteman III) в качестве наземной части ядерной триады.

Об этом сообщило в Твиттере командование глобального удара американских ВВС.

"Центр ядерного оружия ВВС США и Northrop Grumman (американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий и авиакосмической отрасли - Ред.) ранее в этом месяце провели статические огневые испытания LGM-35A Sentinel, предназначенной для замены Minuteman III в качестве наземной и наиболее оперативной части ядерной триады США", - сказано в посте.

Это испытание под открытым небом является первым в серии статических огневых испытаний, которые должны подтвердить рабочее состояние конструкции и характеристики трехступенчатой силовой установки Sentinel.

Ранее мы сообщали, что в США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, разработанной компанией Lockheed Martin.

Также мы писали, что в Калифорнии испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Минитмен-3".