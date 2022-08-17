Командование глобальных ударов воздушных сил США (AFGSC) сообщило об испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3" (Minuteman III). Запуск произошел в 10:49 по киевскому времени 16 августа с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Новость опубликована на сайте ведомства.

Ракета пролетела около 6760 км до полигона на атолле Кваджалейн в Маршалловых островах в Тихом океане. На ее борту не было боеголовок.

Запуск был произведен, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны.

"Этот испытательный запуск является частью обычных периодических мероприятий, направленных на демонстрацию того, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников. Такие испытания происходили раньше более 300 раз, и нынешнее испытание не связано с текущими мировыми событиями", – отмечается в пресс-релизе AFGSC.

Испытания ракет "Минитмен-3" под названием "Рейс славы" (Glory Trip) обычно проводят несколько раз в год для оценки надежности межконтинентальной баллистической ракеты.

В начале августа США отложили запланированный тестовый запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3" из-за учений Китая у берегов Тайваня.

В июне "Страна" сообщала, что на Гавайях провалились летные испытания гиперзвуковой ракеты США в рамках программы неядерного быстрого удара.