После успешного испытания США в мае нового гиперзвукового оружия - ракеты AGM-183A - американцы потерпели неудачу в этой сфере. На Гавайях провалились летные испытания их гиперзвуковой ракеты в рамках программы неядерного быстрого удара.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на Минобороны США.

Подробности испытаний ракеты Пентагон не раскрывает. Известно только, что испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты.

"Отказ произошел после включения двигателя", - заявил представитель Пентагона Тим Горман.

По данным агентства, это вторые безуспешные испытания в рамках программы неядерного быстрого удара (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния").

"Пентагон чувствует необходимость развертывания гиперзвуковых систем, поскольку его соперники, включая Россию, Китай и Северную Корею, продвигают системы, предназначенные для уклонения от перехвата и летающие со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука", - пишет агентство.

Американцы уже давно пытаются ускоренными темпами получить свою технологию управляемого гиперзвука. Еще в 2018 году они декларировали несколько программ, в которых указывалось, когда гиперзвуковые ракеты должны пройти испытания и начаться их серийное производство. Однако пока все сроки срываются.

Между тем США планируют развернуть семь батарей гиперзвуковых ракет в течение пяти лет.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Пентагоне посчитали, сколько гиперзвуковых ракет Россия выпустила по Украине за время войны.