Испытания американской ракеты-носителя Minotaur II завершились неудачно. Ракета взорвалась во время тестового старта с базы ВВС США в Калифорнии.

Об этом сообщают американские издания.

Minotaur II планировалось использовать для разгона межконтинентальных баллистических ракет LGM-35 Sentinel, которые должны были прийти на смену устаревающим после 50 лет службы Minuteman.

По информации представителей ВВС США, ракета-носитель взорвалась через несколько секунд посте старта, в результате падения осколков никто не пострадал. Военное ведомство начало расследование инцидента.

Крушение Minotaur II не единственное неудавшееся испытание за последнее время в военной индустрии США. Ранее у разрабатываемой для Пентагона гиперзвуковой ракеты не удалось запустить двигатели, что привело к срыву испытаний. Неудача произошла на Гавайях в рамках разработки программы неядерного быстрого удара (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния").

Как писала "Страна", в начале июня пятеро американских военнослужащих погибли при крушении конвертоплана MV-22 Osprey.