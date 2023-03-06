Федеральное бюро расследований разыскивает четверых американцев, которых в Мексике похитили вооруженные люди.

Об этом сообщило в воскресенье американское посольство в Мехико.

"ФБР обращается к общественности за помощью в установлении личности человека (людей), ответственных за нападение и похищение четверых граждан США в Матаморосе, мексиканский штат Тамаулипас, 3 марта 2023 года", - говорится в заявлении посольства, размещенном на его сайте.

Расследованием занимаются агенты ФБР, федеральные власти США и мексиканские правоохранительные органы. Власти Соединенных Штатов объявили вознаграждение в размере 50 тыс. долларов за "возвращение потерпевших и задержание причастных к этому преступлению лиц".

По данным диппредставительства США, 3 марта четверо американцев на белом минивэне пересекли границу и въехали в мексиканский штат Тамаулипас. Вскоре после этого неизвестные открыли по их машине огонь. Затем вооруженные люди вывели всех находившихся в минивэне, посадили их в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении

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