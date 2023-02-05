Полиция Далласа арестовала 24-летнего Дэвиона Ирвина в связи с кражей двух императорских обезьян-тамаринов из зоопарка Далласа. Две обезьяны были найдены невредимыми после того, как они пропали за день до этого.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление местной полиции.

Ирвину предъявлены обвинения по шести пунктам в связи с жестоким обращением с животными. Он был доставлен в тюрьму округа Даллас, говорится в заявлении полиции.

Правоохранители рассказали, что власти смогли идентифицировать Ирвина как человека, с которым они хотели поговорить о пропавших обезьянах, после публикации фотографии заинтересованного лица и с помощью общественности.

Полиция получила сообщение, что Ирвина видели в аквариуме Далласа возле выставок животных. Когда офицеры отреагировали, злоумышленник сел на скоростной поезд, прежде чем его снова заметили и взяли под стражу.

Расследование по этому делу все еще продолжается, и, по словам полиции, возможны дополнительные обвинения. Обезьяны были найдены в целости и сохранности в заброшенном доме в Ланкастере и возвращены в зоопарк.

Полиция не сообщила, связан ли Ирвин с другими инцидентами.

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