"Страна" выяснила подробности о сошедшем с рельсов поезде в Борисполе под Киевом.

"Произошёл сход на подъездном пути, один порожний грузовой вагон - ничего серьезного. Сравнительно безобидный случай, с порожними вагонами такое часто бывает", - сказал источник "Страны" в "Укрзализныце".

По его словам, на движение пассажирских и пригородных поездов инцидент никак не влияет.

"Единственное - перекрыли движение по переезду. Причину того, почему вагон сошел с рельсов, должна установить комиссия", - добавил источник.

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