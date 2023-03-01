Движение ограничено. В Борисполе на переезде сошел с рельсов грузовой поезд. Фото
В среду, 1 марта, в Борисполе с рельсов сошел поезд. В связи с этим движение будет ограничено.
Об этом сообщают киевские Telegram-каналы.
Судя по фото из пабликов, речь идет о грузовом поезде. Информации о причинах и последствиях аварии состава пока нет.
Мэр Борисполя Владимир Борисенко подтвердил, что в городе сошел с рельсов грузовой поезд.
"На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. Сейчас движение со стороны вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения", - написал он в своем тг-канале.
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