В среду, 1 марта, в Борисполе с рельсов сошел поезд. В связи с этим движение будет ограничено.

Об этом сообщают киевские Telegram-каналы.

Судя по фото из пабликов, речь идет о грузовом поезде. Информации о причинах и последствиях аварии состава пока нет.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко подтвердил, что в городе сошел с рельсов грузовой поезд.

"На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. Сейчас движение со стороны вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения", - написал он в своем тг-канале.

Напомним, недавно у железнодорожного моста в Волынской области накануне визита президента США Джо Байдена в Киев сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава". Этот случай стал последней каплей для увольнения главы "Укрзализныци" Александра Камышина.

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