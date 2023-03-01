В Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым. В железнодорожной катастрофе погибли 32 человека. Поезд следовал из Афин в Салоники.

Об этом сообщает Associated Press.

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, а в трех началось возгорание. По данным железнодорожного оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде находилось 350 человек.

По предварительным данным, 32 человека погибли. 85 человек получили ранения. По данным представителей пожарной службы, 25 человек из 85 получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.

Процесс эвакуации продолжается и осуществляется в очень сложных условиях из-за серьезности столкновения двух поездов.

Ранее у железнодорожного моста в Волынской области накануне визита президента США Джо Байдена в Киев сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава". Этот случай стал последней каплей для увольнения главы Укрзализныци Александра Камышина.

Напомним, в США произошло третье крушение поезда за месяц: перевернулись вагоны с пропаном.

Также мы писали, как в центре Мехико столкнулись в метро два поезда, есть погибший, ранены 23 человека.