В центре Мехико столкнулись в метро два поезда. Есть погибший, ранены 23 человека. Фото
В субботу, 7 января, в центре столицы Мексики столкнулись в метро два поезда. Есть погибший, госпитализированы 23 человека.
Об этом сообщила в Twitter мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.
"На место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия", - говорится в сообщении.
По ее словам, ЧП произошло между станциями Potrero и La Raza. Причина инцидента пока неизвестна.
Секретарь правительства Мехико Маурисио Батрес сообщил в Twitter , что из-за случившегося погиб, согласно предварительной информации, один человек. С травмами в городские больницы привезли 10 человек. Еще четырех пытаются освободить из деформированных вагонов спасатели.
Однако позже мэр Мехико проинформировала, что число пострадавших увеличилось. Один человек погиб, еще 23 - госпитализированы.
Тем временем в соцсетях публикуют кадры из подземки. Спасатели эвакуируют пассажиров с места инцидента.
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