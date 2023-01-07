В субботу, 7 января, в центре столицы Мексики столкнулись в метро два поезда. Есть погибший, госпитализированы 23 человека.

Об этом сообщила в Twitter мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

"На место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия", - говорится в сообщении.

По ее словам, ЧП произошло между станциями Potrero и La Raza. Причина инцидента пока неизвестна.

Секретарь правительства Мехико Маурисио Батрес сообщил в Twitter , что из-за случившегося погиб, согласно предварительной информации, один человек. С травмами в городские больницы привезли 10 человек. Еще четырех пытаются освободить из деформированных вагонов спасатели.

Однако позже мэр Мехико проинформировала, что число пострадавших увеличилось. Один человек погиб, еще 23 - госпитализированы.

Тем временем в соцсетях публикуют кадры из подземки. Спасатели эвакуируют пассажиров с места инцидента.

Ранее мы писали, что в Германии произошло крушение поезда. Погибли две беженки из Украины.

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