В Афинах умер последний король Греции Константин II. Ему было 82 года.

Сообщения о смерти Константина появились в западных медиа.

Бывший монарх последнюю неделю находился в больнице в критическом состоянии. Незадолго до этого он перенес инсульт.

Константин родился 2 июня 1940 года. Он был сыном короля Греции Павла I и королевы Фредерики Ганноверской.

Король Греции был главой государства в 1964 – 1973 годах, хотя реально находился у власти лишь до декабря 1967 года. Взойдя на престол после смерти своего отца, монарх, которому было лишь 23 года, оказался в центре острого политического кризиса.

В апреле 1967 года в Греции произошел военный переворот, а власть перешла к режиму так называемых "черных полковников". Король сосуществовал с хунтой до декабря 1967 года, когда с помощью верных ему войск попытался произвести контрпереворот, но потерпел неудачу и вынужден был вместе с семьей покинуть страну.

В 1973 году военный режим упразднил монархию. Годом позже, когда в Греции была восстановлена демократия, большинство граждан на референдуме высказались в пользу республики.

Покинувший страну Константин не признавал этот референдум и никогда формально не отрекался от престола, однако с этого времени монархия Глюксбургов прекратила существование, и была установлена Третья Греческая республика.

Из-за имущественных споров с греческими властями король лишь ненадолго приезжал на родину и окончательно вернулся в Грецию только в 2013 году.

Константин II был членом династии Глюксбургов немецко-датского происхождения, призванной на трон Греции в XIX веке, а также родственником многих коронованных особ, в частности, родным братом королевы Испании Софии (супруги бывшего короля Хуана Карлоса) и двоюродным – нынешнего британского короля Карла III.

В молодости последний король Греции увлекался яхтенным спортом и в 1960 году стал олимпийским чемпионом в классе яхт "Дракон".

С 1994 года вместе с королем Норвегии Харальдом V был почетным сопредседателем Международной федерации яхтенного спорта.

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