В Ватикане, в субботу, 31 декабря, в возрасте 95 лет ушел из жизни бывший Папа Римский Бенедикт XVI. Он умер в своей резиденции в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae.

Об этом сообщил Vatican News.

"С грустью сообщаем, что Папа Бенедикт XVI умер сегодня в 9:34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", - говорится в свообщении.

В ближайшее время пресс-служба Святого Престола сообщит подробности похорон.

Бенедикт был Папой с 2005 по 2013 год, а в последние годы жизни жил в монастыре.

Напомним, два дня назад Папа Франциск сообщил, что его предшественник Бенедикт XVI очень болен, и призвал молиться. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщал, что в последнее время состояние папы Бенедикта ухудшилось в связи с его преклонным возрастом.

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